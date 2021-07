Laillé Archipel Ille-et-Vilaine, Laillé BRASSENS ENCORE Archipel Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Archipel, le jeudi 3 février 2022 à 20:30

Brassens, c’est un chanteur bien français, bien ancré dans ses années glorieuses. Vindicatif et franchouillard, dirait-on même un peu misogyne… ? Le chanteur d’un autre temps. C’est souvent comme ça qu’il nous revient en mémoire. Ce n’est pourtant jamais ce que j’ai compris, ni entendu de lui. Sur le papier, quelle distance entre nous ! Entre ce cher tonton Georges et une féministe trentenaire, qui porte en elle le métissage contemporain de tous ces mondes qui se croisent. Pourtant les mots de Brassens émeuvent et touchent au cœur comme aucun autre ; comme la plus grande des jubilations. Ils touchent à l’universel. C’est son don ultime : souligner notre commun en chantant les histoires de toute une vie ; histoires amoureuses, sexuelles, mais aussi celles d’amitié, d’irrévérence, de bons mots, de défiance envers les pouvoirs… Quelle joie de chanter de si belles ôdes à notre humanité commune ! Chant : _Leïla Chevrollier-Aissaoui_ Guitariste : _Paul Manœuvrier_ Guitariste : _Sébastien Lemarchand_ Mise en scène : _Vincent Burlot_

TARIF PLEIN : 8 EUROS TARIF REDUIT : 6 EUROS TARIF SORTIR ! : 3 EUROS

