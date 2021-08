Le Mans Palais des congrès et de la culture Le Mans, Sarthe Brassens en une seule guitare – Jean-Félix Lalanne Palais des congrès et de la culture Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Brassens en une seule guitare – Jean-Félix Lalanne

Palais des congrès et de la culture, le samedi 2 octobre à 20:30

Palais des congrès et de la culture, le samedi 2 octobre à 20:30

Respectueux des chansons originales, il prend possession de chaque chanson, leur apporte sa touche personnelle, leur donnant des couleurs folks, parfois presque classiques. Ce spectacle est un dialogue permanent entre la guitare «chantante » de Jean-Felix Lalanne, et la véritable voix de Georges Brassens parlant de tout, de ses chansons bien sûr mais aussi des choses de la vie. Le public, emporté par la performance de l’artiste, ne peut s’empêcher de reprendre en chœur les plus grands succès de ce monument du patrimoine musical qu’est devenu Georges Brassens.

Tarif plein : 12 € / Adhérents, réduit, habitants du Sud-Est Manceau : 8 €

Dans ce nouveau projet, « Brassens en une seule guitare » Jean-Félix Lalanne, virtuose de la guitare, rend hommage au grand Georges Brassens, non pas en tant que poète, mais en tant que mélodiste. Palais des congrès et de la culture Rue d’Arcole, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:00:00

