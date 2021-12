Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Brassens en folie… Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-01-16 16:00:00 – 2022-01-16 Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement 13 13 Une interprétation très fidèle des grands succès de Tonton Georges avec un habillage vidéo poétique et drôle ! Gare au gorille !!! Il sait ménager bien des surprises…

Chant guitare : Marius KARMO

Concert par le Trio KARMO (le troisième est…le gorille) http://www.letetard.com/

Chant guitare : Marius KARMO

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

