La Clayette Saône-et-Loire La Clayette EUR Hommage à Georges Brassens ! Du vendredi 22 octobre (pour les 100 ans de sa naissance) au vendredi 29 octobre 2021 (pour les 40 ans de sa mort), le Petit Rameur organise une semaine “Brassens de Sète à Huit”, avec chaque jour un événement autour de Georges Brassens. Samedi 23 octobre à 20h30, Michel Grange chante Brassens, précédé de Guy Allix pour quelques chansons. Buvette le-petit-rameur@laposte.net +33 3 85 24 21 69 http://www.petitrameur.com/ Hommage à Georges Brassens ! Du vendredi 22 octobre (pour les 100 ans de sa naissance) au vendredi 29 octobre 2021 (pour les 40 ans de sa mort), le Petit Rameur organise une semaine “Brassens de Sète à Huit”, avec chaque jour un événement autour de Georges Brassens. Samedi 23 octobre à 20h30, Michel Grange chante Brassens, précédé de Guy Allix pour quelques chansons. Buvette dernière mise à jour : 2021-10-15 par

