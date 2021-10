Brassens de Sète à huit – Escale en Livres autour du livre “Je suis Brassens” Saint-Igny-de-Roche, 28 octobre 2021, Saint-Igny-de-Roche.

Brassens de Sète à huit – Escale en Livres autour du livre “Je suis Brassens” Le bourg Bibliothèque Saint-Igny-de-Roche

2021-10-28 17:00:00 – 2021-10-28 18:30:00 Le bourg Bibliothèque

Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire Saint-Igny-de-Roche Saône-et-Loire

EUR Escale en Livres autour du livre Je suis Brassens, de Guy Allix, écrit avec Michel Baglin (1h environ).

Avec Guy Allix et Anaïs Di Pasquali.

Présentation du livre et historique du projet, lecture d’extraits du livre, et échange avec le public.

Michel Baglin, décédé en 2019, animait la revue de poésie, Texture. Guy Allix parcourt les pays en chantant ses poèmes et ceux des autres sur sa guitare. Ils ont tous deux publié de nombreux recueils, partageant non seulement l’amitié mais un culte pour Georges Brassens. Ils se sont risqués à se glisser le temps d’un livre dans la peau du chanteur pour le faire parler à toutes les générations.

