EUR Escale en Livres autour du livre de Brassens La tour des miracles, entrecoupée d’anecdotes (1h environ).

Avec Guy Allix et Anaïs Di Pasquali.

Présentation du livre, et lecture de quelques extraits. Guy évoquera l’un des personnages du livre, le poète breton Armand Robin, qui fut l’un des grands amis de Brassens.

Ce roman paru chez Les Jeunes Auteurs Réunis en janvier 1954 (2 ans après la découverte du poète chanteur par Patachou) montre Brassens avant Brassens et peut-être Brassens plus que Brassens. C’est surréaliste, rabelaisien, proche de la farce et de Jarry. Une grande blague de potache aussi comme savait en faire le Sétois dans la vie de tous les jours. Comme dans certaines chansons (La Jeanne, Corne d’auroch, Bécassine…) Brassens met en scène ses amis et les charrie aussi quelque peu, voire beaucoup !

Anaïs et Guy liront les passages les plus réjouissants de cette farce et Guy révélera ce qui se cache sous le texte. Par exemple derrière le personnage de Robin la liste noire qui n’est autre qu’un grand poète du XXe siècle, grand amateur de langues étrangères et… de listes noires après la guerre.

Une ou deux chansons pourront être reprises pour l’occasion.

Trop sérieux s’abstenir…

