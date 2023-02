BRASSENS COULEUR JAZZ POL & CIE ALTIGONE, 12 février 2023, ST ORENS DE GAMEVILLE.

BRASSENS COULEUR JAZZ POL & CIE ALTIGONE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 17:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 ; 2-L-R-2020-11262 ; 3-L-R-2020-11258) présente: ce concert. POL & Cie Paul Amar commence à interpréter au chant et à la guitare en 2002 le répertoire d’un artiste qui lui tient à cœur : Georges Brassens. Il est rejoint l’année suivante par son compagnon de toujours Jeff Broutin, à la batterie et aux percussions. Jean-Luc Ribe complète le trio occitan POL & Cie à la guitare et à la basse. En 2008, ils enregistrent leur premier CD « Couleur Jazz », rendant hommage aux subtilités des musiques de Georges Brassens. Paul Amar, chant & guitare Jeff Broutin, batterie & percussion Jean-Luc Ribe, guitare & basse Durée : 1h30 avec entractetarif enfant: – de 12 ans.

ALTIGONE ST ORENS DE GAMEVILLE PLACE JEAN BELLIÈRES Haute-Garonne

