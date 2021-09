Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne Brassens, cent ans de chansons Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Brassens, cent ans de chansons

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, le samedi 6 novembre

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, le samedi 6 novembre à 10:30

Un concert hommage au chanteur qui aurait eu cent an cet automne… Laurens Gaudens, amateur du chanteur qui aurait eu 100 ans cet automne nous offre un concert ponctuées d’anecdotes.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Concert hommage au chanteur par Laurent Gaudens

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs
Place Dupleix 86100 Châtellerault

2021-11-06T10:30:00 2021-11-06T12:00:00

