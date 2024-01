Collecte numérique citoyenne Brassens Camus Lormont, lundi 11 mars 2024.

Collecte numérique citoyenne ANIMATION proposée par Bordeaux Métropole, dans la cadre de la Journée mondiale du nettoyage numérique (Digital Cleanup Day). 11 – 16 mars Brassens Camus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-11T08:00:00+01:00 – 2024-03-11T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T08:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:00:00+01:00

Donnez une seconde vie à vos équipements électriques et électroniques ! Vous ne les utilisez plus ? Ils sont tapis au fonds d’un placard ? Rapportez les au point de collecte Brassens Camus pour qu’ils soient recyclés.

Profitez également de cette journée pour nettoyer vos smartphones, PC, tablettes en supprimant les données stockées dans le cloud, dans vos mails et sur vos réseaux sociaux.

+ d’infos : bordeaux-métropole.fr

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/agenda/collecte-numerique-citoyenne »}]