Bourse aux vêtements (adultes-enfants) Brassens Camus Lormont, 5 mars 2024 08:00, Lormont

Entrée libre. Inscription préalable

Dépôt le mardi de 9h à 12h. Vente le mardi de 13h30 à 18h et le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Reprise des invendus le jeudi de 14h à 18h.

Pôle Brassens Camus (Auberge à trocs)
Rue Henri Dunant 33310 Lormont
Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 06 06 19
entraidelormontaise@sfr.fr

2024-03-05T09:00:00+01:00 – 2024-03-05T12:00:00+01:00

