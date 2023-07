Lormont fête le sport et les associations Brassens Camus Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Lormont fête le sport et les associations Brassens Camus Lormont, 9 septembre 2023, Lormont. Lormont fête le sport et les associations Samedi 9 septembre, 14h00 Brassens Camus Entrée libre. Portes ouvertes des associations locales, information, démonstrations, initiations et animations. L’occasion pour chacun de trouver son activité pour l’année, qu’elle soit sportive, culturelle ou solidaire. Un rendez-vous pour découvrir et s’inscrire à de nombreuses activités.

Remplissez votre Pass’sport et remportez 30€ de réduction sur votre inscription dans le club sportif lormontais de votre choix. Petite restauration sur place. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 60 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

