Emploi/découverte métiers Brassens Camus, 4 mai 2023, Lormont. Emploi/découverte métiers Jeudi 4 mai, 09h00 Brassens Camus Entrée gratuite Recrutement, formation et information dans les secteurs d’activités suivants : service à la personne, nettoyage, BTP et industrie, logistique, transport, intérim, métiers de l’environnement, du numérique, de la restauration, etc. Évènement de découverte des métiers de proximité. Des acteurs de l’accompagnement, des organismes de formation et des entreprises seront présents pour vous écouter et répondre à vos questions. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 54 43 90 97 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 56 37 20 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T09:00:00+02:00 – 2023-05-04T13:00:00+02:00

2023-05-04T09:00:00+02:00 – 2023-05-04T13:00:00+02:00

