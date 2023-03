Le grand bain (COMPLET) Brassens Camus, 4 avril 2023, Lormont.

Le grand bain (COMPLET) Mardi 4 avril, 09h15, 10h30 Brassens Camus Entrée libre – Réservation conseillée

Les pieds dans le sable, puis le petit orteil glisse du bord des vagues jusqu’aux profondeurs, accessibles aux seuls plongeurs avertis. Une invitation à se faufiler sous la surface et rencontrer tout un peuple aux formes et couleurs variées et surprenantes.

En jouant avec les matières, les échelles, les ombres et les lumières, les rencontres se font plus étonnantes au fur et à mesure de notre plongée.

De la méduse restera un bracelet fluorescent, mais aussi un rapport au monde qui offre une place à la différence, même si elle pique parfois.

Dans les profondeurs, les créatures ont développé d’étranges stratagèmes…

Nul doute que notre voyage sera source d’émerveillement.

Deux séances

à 9h15 (COMPLET)

à 10h30 (COMPLET)

Facebook

Deux séances de 30min

Programmation annuelle jeune public

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 60 20 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lescrayonneuses/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez la programmation culturelle jeune public de la Ville de Lormont pour la saison culturelle 2021 2022. Ce document contient des extraits vidu00e9o des spectacles ! », « type »: « rich », « title »: « Saison jeune public 2021-2022 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/220307100101-48c96232b17e7c2a4dd18b0cd98723a6/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0034373778d8b36bd4212 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 1128, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://fr.calameo.com/read/0034373778d8b36bd4212?2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T09:15:00+02:00 – 2023-04-04T09:45:00+02:00

2023-04-04T10:30:00+02:00 – 2023-04-04T11:00:00+02:00

Quinzaine petite enfance Jeune public

© Cie les Crayonneuses