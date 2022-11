Don du sang Brassens Camus, 12 décembre 2022, Lormont.

Entrée libre

Donner son sang c’est facile, rapide, pas douloureux et sans effets secondaires (hormis un léger sentiment de bonne conscience et de devoir accompli). Donnez peu, donnez beaucoup : sauvez une vie ! handicap moteur mi

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

un questionnaire en ligne. Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, de nombreuses autres possibilités sont offerts dans les autres communes de la rive droite et de la métropole. Elles sont toutes recensées sur le site de l’EFS.

Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr A découvrir en vidéo https://youtu.be/VMp6srmFFf8

