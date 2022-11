Concertation projet de téléphérique métropolitain Brassens Camus, 5 décembre 2022, Lormont.

Concertation projet de téléphérique métropolitain Lundi 5 décembre, 18h30 Brassens Camus

Entrée libre

Réunion publique d’information dans le cadre de la concertation publique lancée par Bordeaux Métropole jusqu’au 13 février 2023. handicap moteur mi

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux Métropole lance la consultation publique sur le projet de télécabines au-dessus de la Garonne. Ce projet, destiné à mieux relier les 2 rives et à faciliter les déplacements, constituera une solution de transport quotidienne pratique et rapide à l’horizon 2008, dans un secteur en pleine expansion.

Lormont est fortement concernée puisque pressentie pour en accueillir le terminus et un arrêt intermédiaire à Lissandre.

Le public est invité à s’informer et à donner son avis sur le projet et les neuf tracés envisagés : opportunité du projet, ses objectifs et ses caractéristiques, les solutions alternatives, les enjeux et les impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Le dossier complet sur ce projet de transport par câble est consultable sur www.bordeaux-metropole.fr.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T18:30:00+01:00

2022-12-05T20:00:00+01:00

