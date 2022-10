Chroniques martiennes Brassens Camus, 17 novembre 2022, Lormont.

6 et 3€ – Réservation conseillée

Conte théâtral radiophonique par la Cie Le théâtre dans la forêt. handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel hi;mi;pi;vi

Mise en scène et interprétation — Émilie Le Borgne
Interprétation — François Sabourin
Création sonore et interprétation — François Ripoche
Dispositif sonore — Michaël Goupilleau
Création lumière — Julien Playe
Collaboration artistique — François Martel
Assistanat à la mise en scène — Hélixe Charier et Claudie Lacoffrette
Accompagnement de projets / production — Manu Ragot

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont

Chroniques martiennes sur le site de la Cie https://www.youtube.com/watch?v=2NfC0ytxK5w

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T19:00:00+01:00

2022-11-17T20:30:00+01:00 © Arthur Pequin

