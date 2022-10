Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté de Bordeaux Métropole Brassens Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté de Bordeaux Métropole Brassens Camus, 10 novembre 2022, Lormont. Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté de Bordeaux Métropole Jeudi 10 novembre, 18h00 Brassens Camus

Entrée gratuite.

Ouverture officielle à Lormont Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour l’ouverture de cette 9e édition, la Ville de Lormont propose une courte pièce de théâtre issue du projet Théâtral’s et une exposition La Protection civile, du local à l’international Théâtral’s En 2017, un projet théâtre forum s’est tenu sur Lormont, ayant pour but de faire remonter la parole d’habitant.e.s sur leurs liens aux institutions de la ville, projet sous la direction artistique de la Cité’s Compagnie.

Aujourd’hui composé d’une quinzaine de personnes, le groupe répète toutes les semaines et, d’année en année, prépare des spectacles autour des thématiques choisies par les participant.e.s (la place des femmes dans la société, la parentalité, la crise sanitaire, l’interculturalité, etc.). Exposition photo : la protection civile, du local à l’international De l’accueil de réfugiés ukrainiens à la gestion des dons pour l’Ukraine en lien avec l’Association des Maires de France, en passant par l’appui logistique sur les incendies en Gironde, la protection civile à dû répondre à des missions particulières en 2022. Retour d’expérience. Un vin d’honneur clôturera cette soirée de lancement de la quinzaine de l’égalité et de la diversité.

