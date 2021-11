Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Brassens, Brel et compagnie Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Brassens, Brel et compagnie Beaune, 18 décembre 2021, Beaune. Brassens, Brel et compagnie Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine Beaune

2021-12-18 20:00:00 – 2021-12-18 23:30:00 Théâtre municipal 64 Rue de Lorraine

Des créations chorégraphiques sur plusieurs chansons, des interprétations originales d'oeuvres mises en perspective par quatre ami(e)s confrontant leurs souvenirs
marc.sorlot@wanadoo.fr +33 3 80 22 52 30

