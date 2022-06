Brassens alla Vannier Marseille 1er Arrondissement, 9 juillet 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Brassens alla Vannier Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement

2022-07-09 – 2022-07-09 Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet

Marseille 1er Arrondissement 13001

En 1974, Louis Hazan, alors directeur de la Maison Philips, a voulu faire une surprise à Georges Brassens pour ses 50 ans. Il commanda à Jean-Claude Vannier l’orchestration et l’arrangement de plusieurs de ses mélodies. Jean-Claude Vannier désirait montrer que Brassens n’était pas seulement un gratteur de guitare, mais aussi un compositeur aux mélodies pointues et intéressantes. Il choisit, à l’intuition, douze titres parmi les plus célèbres – de “Je me suis fait tout petit” aux “Copains d’abord” en passant par la “Supplique pour être enterré à la plage de Sète” – et les transforma en de véritables chefs-d’œuvre instrumentaux : pianos d’enfant, cloches à vache ou flexatone de clown, entre autres, magnifièrent ces compositions. Près de cinquante ans plus tard, et pour la première fois, Vincent Beer-Demander réunit un orchestre de 25 musiciens pour recréer sur scène, avec Jean-Claude Vannier, cet important disque qui a fait date.



Fanny Cottençon, Richard Bohringer et Serge Valletti interpréteront aussi des textes de Georges Brassens et, en prélude à cette soirée, Vincent Beer-Demander et ses mandolines présenteront la création mondiale À la française, commandée à Jean-Claude Vannier pour orchestre à plectre.

Brassens alla Vannier, à découvrir….

https://compagnievbd.org/page/brassens-alla-vannier/

En 1974, Louis Hazan, alors directeur de la Maison Philips, a voulu faire une surprise à Georges Brassens pour ses 50 ans. Il commanda à Jean-Claude Vannier l’orchestration et l’arrangement de plusieurs de ses mélodies. Jean-Claude Vannier désirait montrer que Brassens n’était pas seulement un gratteur de guitare, mais aussi un compositeur aux mélodies pointues et intéressantes. Il choisit, à l’intuition, douze titres parmi les plus célèbres – de “Je me suis fait tout petit” aux “Copains d’abord” en passant par la “Supplique pour être enterré à la plage de Sète” – et les transforma en de véritables chefs-d’œuvre instrumentaux : pianos d’enfant, cloches à vache ou flexatone de clown, entre autres, magnifièrent ces compositions. Près de cinquante ans plus tard, et pour la première fois, Vincent Beer-Demander réunit un orchestre de 25 musiciens pour recréer sur scène, avec Jean-Claude Vannier, cet important disque qui a fait date.



Fanny Cottençon, Richard Bohringer et Serge Valletti interpréteront aussi des textes de Georges Brassens et, en prélude à cette soirée, Vincent Beer-Demander et ses mandolines présenteront la création mondiale À la française, commandée à Jean-Claude Vannier pour orchestre à plectre.

Place Carli Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-10 par