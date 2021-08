Brassens 100 ans Médiathèque Ormédo – Orvault, 14 octobre 2021, Orvault.

2021-10-14

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non

Georges Brassens, de Sète à Paris… et ailleurs. Comment le collégien turbulent et rêveur, amoureux de poésie et de jazz, a révolutionné la chanson française, tout en s’appuyant sur une tradition populaire et littéraire. Qui de mieux que Jacques Vassal, journaliste et écrivain, spécialiste de la chanson française, pour nous parler du souvenir et de l’héritage de Brassens dans la chanson actuelle, en France et dans le monde.Jacques Vassal est l’auteur de Brassens – Le regard de « Gibraltar », éditions Chorus/Fayard, 2006 et de Brassens Homme libre, Le cherche midi, 2011.

Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault