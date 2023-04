Atelier peinture préhistorique 404 rue du musée, 27 octobre 2023, Brassempouy.

Découvrez l’art pariétal accompagné d’un médiateur culturel et laissez l’artiste préhistorique qui est en vous s’exprimer sur notre mur de grotte reconstitué.

Venez peindre comme nos ancêtres avec des ocres naturelles !

Réservation conseillée (places limitées). En supplément du billet d’entrée..

2023-10-27 à ; fin : 2023-10-27 . EUR.

404 rue du musée PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover cave art with a cultural mediator and let the prehistoric artist in you express himself on our reconstructed cave wall.

Come and paint like our ancestors with natural ochres!

Reservation recommended (limited places). In addition to the entrance ticket.

Descubra el arte rupestre con un mediador cultural y deje que el artista prehistórico que lleva dentro se exprese en la pared reconstruida de nuestra cueva.

¡Ven a pintar como nuestros antepasados con ocre natural!

Se recomienda reservar (plazas limitadas). Además de la entrada.

Entdecken Sie die Höhlenmalerei in Begleitung eines Kulturvermittlers und lassen Sie den prähistorischen Künstler in Ihnen auf unserer rekonstruierten Höhlenwand zum Ausdruck kommen.

Malen Sie wie unsere Vorfahren mit natürlichen Ockerfarben!

Reservierung empfohlen (begrenzte Plätze). Zusätzlich zur Eintrittskarte.

