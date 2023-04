Atelier « Sculpture de la Dame » 404 rue du musée, 26 octobre 2023, Brassempouy.

Accompagné d’un sculpteur professionnel, venez reproduire votre version de la Dame de Brassempouy à l’aide d’outils en silex et repartez avec.

En supplément du billet d’entrée..

2023-10-26 à ; fin : 2023-10-26 . EUR.

404 rue du musée PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a professional sculptor, come and reproduce your version of the Lady of Brassempouy using flint tools and leave with it.

In addition to the entrance ticket.

Acompañado por un escultor profesional, venga a reproducir su versión de la Dama de Brassempouy con herramientas de sílex y váyase con ella.

Además de la entrada.

In Begleitung eines professionellen Bildhauers können Sie Ihre Version der Dame von Brassempouy mithilfe von Feuersteinwerkzeugen nachbauen und mit nach Hause nehmen.

Zusätzlich zur Eintrittskarte.

