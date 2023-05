Les Granges Musicales Ferme Moulié, 9 septembre 2023, Brassempouy.

L’association Landes Musiques Amplifiées (LMA), en collaboration avec Bienvenue à la ferme Landes

propose les Granges Musicales, un repas-concerts à la Ferme Moulié.

Un temps d’échange, de découverte et de curiosités tout en allant le plaisir des papilles et des oreilles……

Ferme Moulié

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



The association Landes Musiques Amplifiées (LMA), in collaboration with Bienvenue à la ferme Landes

proposes the Musical Barns, a meal-concerts at the Moulié Farm.

A time of exchange, discovery and curiosities while going the pleasure of the papillae and the ears…..

La asociación Landes Musiques Amplifiées (LMA), en colaboración con Bienvenue à la ferme Landes

propone los Graneros Musicales, una comida-concierto en la Granja Moulié.

Un momento de intercambio, descubrimiento y curiosidad mientras se disfruta del paladar y los oídos…..

Der Verein Landes Musiques Amplifiées (LMA), in Zusammenarbeit mit Bienvenue à la ferme Landes

bietet die Granges Musicales, ein Konzert-Essen auf dem Bauernhof Moulié, an.

Eine Zeit des Austauschs, der Entdeckung und der Neugierde, während man den Gaumen und die Ohren verwöhnt…..

