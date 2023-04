Visite du site archéologique en accès rapide Route des Grottes, 16 août 2023, Brassempouy.

En compagnie d’un(e) médiateur(rice), découvrez l’histoire de l’occupation du site archéologique de Brassempouy où a été découverte la célèbre Dame à la capuche.

Le billet d’entrée du site archéologique donne également droit à la visite du PréhistoSite..

2023-08-16

Route des Grottes

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the company of a mediator, discover the history of the occupation of the archaeological site of Brassempouy where the famous Lady in the Hood was discovered.

The entrance ticket to the archaeological site also entitles you to visit the PrehistoSite.

En compañía de un mediador, descubra la historia de la ocupación del yacimiento arqueológico de Brassempouy donde se descubrió la famosa Dama de la Capucha.

El billete de entrada al yacimiento arqueológico también da derecho a visitar el PrehistoSite.

Entdecken Sie in Begleitung eines Mediators/einer Mediatorin die Geschichte der Besiedlung der archäologischen Stätte von Brassempouy, wo die berühmte Dame mit der Kapuze gefunden wurde.

Die Eintrittskarte für die archäologische Stätte berechtigt auch zum Besuch der PréhistoSite.

