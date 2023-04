Atelier fouilles archéologiques PréhistoSite de Brassempouy, 1 août 2023, Brassempouy.

Venez reproduire les gestes de l’archéologue et vous initier aux fouilles archéologiques !

En supplément du billet d’entrée..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 . EUR.

PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and reproduce the archaeologist’s gestures and learn about archaeological digs!

In addition to the entrance ticket.

Venga a reproducir los gestos del arqueólogo y aprenda sobre las excavaciones arqueológicas

Además de la entrada.

Machen Sie die Handgriffe eines Archäologen nach und lassen Sie sich in die archäologischen Ausgrabungen einführen!

Zusätzlich zur Eintrittskarte.

