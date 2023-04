Atelier Parure de Cro-Magnon 404 rue du musée, 8 juillet 2023, Brassempouy.

Fabriquez votre perle en stéatite (talc) semblable à celles retrouvées à Brassempouy et repartez avec votre bijou préhistorique.

En supplément du billet d’entrée.

2023-07-08 à ; fin : 2023-09-01 . EUR.

404 rue du musée PréhistoSite de Brassempouy

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Make your own bead in steatite (talc) similar to those found at Brassempouy and leave with your prehistoric jewel.

In addition to the entrance ticket

Fabrique su propia cuenta de esteatita (talco) similar a las encontradas en Brassempouy y váyase con su joya prehistórica.

Además del billete de entrada

Stellen Sie Ihre Perle aus Speckstein (Talkum) her, die den in Brassempouy gefundenen Perlen ähnelt, und nehmen Sie Ihr prähistorisches Schmuckstück mit nach Hause.

Zusätzlich zur Eintrittskarte

Mise à jour le 2023-01-25 par OT Amou