Marché à la Ferme Moulié Ferme Moulié BRASSEMPOUY, 29 juin 2023, Brassempouy.

Marché à la ferme, tous les jeudis soir de 17h30 à 20h30

Foie gras, conserves, miel, cochon, pastis landais, artisanat…. Animations, dégustations

Possibilité de manger sur place:

– la planche des producteurs à 11€50

– un jeudi sur deux soirée de la mer à partir de 11€50

– possibilité de manger à la carte de notre ferme auberge.

2023-06-29 à ; fin : 2023-09-07 20:30:00. .

Ferme Moulié BRASSEMPOUY

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Market at the farm, every Thursday evening from 5:30 to 8:30 pm

Foie gras, preserves, honey, pig, pastis landais, crafts…. Animations, tastings

Possibility to eat on the spot:

– the board of the producers at 11?50

– every other Thursday evening of the sea from 11?50

– possibility to eat à la carte at our farm inn

Mercado agrícola, todos los jueves por la tarde de 17.30 a 20.30 horas

Foie gras, conservas, miel, cerdos, pastis de las Landas, artesanía…. Animaciones, degustaciones

Posibilidad de comer in situ:

– la tabla de los productores a las 11h50

– cada dos jueves noche del mar a partir de las 11h50

– posibilidad de comer a la carta en nuestra granja posada

Markt auf dem Bauernhof, jeden Donnerstagabend von 17.30 bis 20.30 Uhr

Stopfleber, Konserven, Honig, Schwein, Pastis landais, Kunsthandwerk….. Animationen, Verkostungen

Möglichkeit, vor Ort zu essen:

– das Brett der Erzeuger für 11?50

– jeden zweiten Donnerstag Abend des Meeres ab 11?50

– möglichkeit, in unserer Ferme Auberge à la carte zu essen

