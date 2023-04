Visite du site archéologique par le sentier des Grottes du Pape Route des Grottes, 29 avril 2023, Brassempouy.

En compagnie d’un(e) médiateur(rice) vous partez en balade au cœur de la Chalosse jusqu’au site archéologique sur le sentier des Grottes. Une présentation du site archéologique vous sera faite.

Le billet d’entrée du site archéologique donne également droit à la visite du PréhistoSite..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 13:00:00. EUR.

Route des Grottes

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the company of a mediator, you will go for a walk in the heart of Chalosse to the archaeological site on the path of the caves. A presentation of the archaeological site will be made.

The entrance ticket of the archaeological site also gives right to the visit of the PrehistoSite.

Acompañado por un mediador, dará un paseo por el corazón de Chalosse hasta el yacimiento arqueológico por el camino de las cuevas. Se hará una presentación del yacimiento arqueológico.

El billete de entrada al yacimiento arqueológico también da derecho a visitar el PrehistoSite.

In Begleitung eines/einer Vermittlers/in machen Sie einen Spaziergang durch das Herz der Chalosse bis zur archäologischen Stätte auf dem Grottenpfad. Sie erhalten eine Einführung in die archäologische Stätte.

Die Eintrittskarte für die archäologische Stätte berechtigt auch zum Besuch der PréhistoSite.

Mise à jour le 2023-03-22 par Landes Chalosse