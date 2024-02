Brasse-Moi du Rock Rue Hemmoor Couhé Valence-en-Poitou, samedi 9 mars 2024.

Brasse-Moi du Rock Rue Hemmoor Couhé Valence-en-Poitou Vienne

Soirée de soutien au Festival LA VOIX DU ROCK

Restauration sur place, bières et vins, frites/ saucisses des Petites Boisnes

Entrée prix libre et conscient en soutien aux musiciens et au festival.

Concert du groupe local LES TRAITS D’HEURES (Reprises Chansons Rock)

Les Traits d’Heures nous replongent dans l’atmosphère de l’arrière salle du Bar Tabac.

Concert du groupe local CARLOS NAWAK (Chansons festives)

Groupe de composition de chanson française festive influence afro-beat. 100% bio, local, festif Sud de la Vienne, Romagne.

Concert du groupe niortais THE T.A.W.S. (Hard Rock Alternatif)

The T.A.W.S. est basé à Niort et sort un second album « From Ashes » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09 23:45:00

Rue Hemmoor Couhé Espace Média

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine lavoixdurock@gmail.com

