Brass Koulè + Medusa, 21 mai 2022, .

Brass Koulè + Medusa

2022-05-21 – 2022-05-21

10 Yessai Marseille !

Viens t’embarquer avec nous pour un voyage qui t’amènera de l’autre côté de l’Atlantique, aux basses latitudes, aux sons des Antilles et de l’Amérique Latine avec deux formations parmi les plus festives (et nombreuses !!) de la scène marseillaise : Brass Koulè et Medusa !!



• Medusa (Cumbia)

Formation de 9 musiciennes qui reprend les rythmes chauds de la cumbia. Son répertoire voyage dans toute l’Amérique du sud. Laisse toi méduser par leur proposition musicale joyeuse et dansante !



• Brass Koulè (Mizik Kreyol)

Fanatique des musiques rétros issues des Petites et des Grandes Antilles, l’orchestre du Brass Koulè (11 éléments) vous régalera aux sons de kompa phocéen, biguine maison, rara-ïoli, calypso à l’ancienne, zouk acoustique, salsa piman. Aybobo ça va danser !!!!

Brass Koulè et Medusa sur la scène du Molotov le 21 mai.

Yessai Marseille !

Viens t’embarquer avec nous pour un voyage qui t’amènera de l’autre côté de l’Atlantique, aux basses latitudes, aux sons des Antilles et de l’Amérique Latine avec deux formations parmi les plus festives (et nombreuses !!) de la scène marseillaise : Brass Koulè et Medusa !!



• Medusa (Cumbia)

Formation de 9 musiciennes qui reprend les rythmes chauds de la cumbia. Son répertoire voyage dans toute l’Amérique du sud. Laisse toi méduser par leur proposition musicale joyeuse et dansante !



• Brass Koulè (Mizik Kreyol)

Fanatique des musiques rétros issues des Petites et des Grandes Antilles, l’orchestre du Brass Koulè (11 éléments) vous régalera aux sons de kompa phocéen, biguine maison, rara-ïoli, calypso à l’ancienne, zouk acoustique, salsa piman. Aybobo ça va danser !!!!

dernière mise à jour : 2022-05-09 par