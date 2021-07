Brass dans la Garonne 2021 Jardin des Plantes, 11 septembre 2021, Toulouse.

Brass dans la Garonne 2021

Jardin des Plantes, le samedi 11 septembre à 12:00

### Festival gratuit de fanfares toulousaines mais pas que ! Le Collectif Fanfarnaüm, association de fanfares de rue toulousaines, réunit ses membres pour organiser la 4ème édition de son festival de fanfares, Brass dans la Garonne, le samedi 11 septembre 2021 à Toulouse. Cet événement qui a lieu au Jardin des Plantes est ouvert à toutes et tous ! Le Collectif vous présentera l’univers des Fanfares de rue d’ici et d’ailleurs le temps d’une chasse au trésor, avec une plongée au cœur de la piraterie fanfaronnesque… préparez-vous à vivre de belles aventures au Jardin des Plantes ! ### Programme * **De 12h à 18h, sur différentes places du centre-ville de Toulouse : ** Début de la grande vague de piraterie sur Toulouse avec divers abordages de fanfares, de la place du Ravelin à la place Arnaud Bernard, en passant celles de la Trinité et de la Bourse. Ces pirates prêts à en découdre sont à la recherche du trésor caché de Toulouse : le public ! * **De 15h à 18h, au Jardin des Plantes : ** Dès le samedi après-midi, le jardin des plantes sera investi par des activités musicales ouvertes à tous et notamment aux plus jeunes ! Partez sur les traces du Capitaine Barbecuivre ! * **À partir de 18h et jusqu’à minuit : ** Concert des fanfares invitées par le Collectif au Jardin des plantes, dernière île de l’archipel toulousain où se cache le trésor ultime du capitaine Barbecuivre. Le jardin devenu navire verra émerger une scène sur le pont principal. La nouvelle lune dévoilera une autre facette de ces pirates des rues. Au milieu de ce tumulte musical et mouillé, vous apercevrez peut-être le mythique navire du capitaine Barbecuivre, le Brass Pearl. Peu de place sera laissée aux marins d’eaux douces ! Entre coups de grosse caisse, duels de cuivres et tempête de saxophones, les différents équipages vont s’affronter sur scène. Mais ces pirates sont là avant tout pour le trésor, vous, donc n’ayez crainte et laissez-les vous approcher ! La légende dit que les cuivres et les percussions ont résonné jusqu’aux confins de l’Archipel Toulousain le temps d’une soirée populaire, festive et ouverte à toutes et tous ! ![]() ### Les fanfares participantes **Les fanfares invitées :** * Les [Lentilles Saucisses](https://www.youtube.com/watch?v=WEbgpXmnboE) (Nantes) – Fanfare du terroir nantaise AOC * Le [3615 Brass Band](https://www.youtube.com/watch?v=cIh0AHEzjEE) (Paris / Lille) – Fanfare bas début * La [Saveur du Soir](https://www.youtube.com/watch?v=6YYx7p-dyEg) – Fanfare à infuser **Les fanfares toulousaines du collectif Fanfarnaüm :** * Les [Trous Balourds](https://www.youtube.com/watch?v=J567kUwB6W8) – Fanfare Ambidextre Polymorphe * La [Mécanique des Cuivres](https://www.youtube.com/watch?v=0YOyuVwmt-I) – Fanfare à Vapeur * Les [Gimmick 5 Syndicate](https://www.youtube.com/watch?v=SegMst2lOsY) – Fanfare Electro-Fwing * [Dead Paquito](https://www.youtube.com/watch?v=HP9Ro6S3fVI) – Fanfare fanfarophile ![]() ### Plus d’infos [Site du Festival Brass Dans La Garonne](https://www.brass-dans-la-garonne.fr) [Page Facebook de l’événement ](https://www.facebook.com/events/788306195163135) ![]() ### Infos pratiques Boisson et restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Culture

Jardin des Plantes Allées Frédéric Mistral, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T12:00:00 2021-09-11T23:59:00