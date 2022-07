Brass Band Sud Bourgogne Digoin, 10 juillet 2022, Digoin.

Brass Band Sud Bourgogne

Théâtre de Verdure (Observaloire) Digoin Saône-et-Loire

2022-07-10 – 2022-07-10

Digoin

Saône-et-Loire

EUR Cet ensemble est né en octobre 2015 sous l’impulsion de plusieurs professeurs d’instruments de cuivres du secteur Charolais, désireux de réunir des musiciens de tous niveaux sur le plan local, afin d’apporter et faire découvrir une nouvelle couleur musicale.

Composé actuellement d’une trentaine de musiciens amateurs et professionnels placés sous les directions de François AUBERGET et Sébastien MONIN, le BBSB rassemble des instrumentistes du Charolais Brionnais et du Bassin Minier.

Sollicité pour des prestations musicales, le BBSB prend son envol et rencontre désormais la faveur du public …

Représentation à la salle des fêtes en cas d’intempéries pendant le week-end.

17h00 – Tout Public

Cet ensemble est né en octobre 2015 sous l’impulsion de plusieurs professeurs d’instruments de cuivres du secteur Charolais, désireux de réunir des musiciens de tous niveaux sur le plan local, afin d’apporter et faire découvrir une nouvelle couleur musicale.

Composé actuellement d’une trentaine de musiciens amateurs et professionnels placés sous les directions de François AUBERGET et Sébastien MONIN, le BBSB rassemble des instrumentistes du Charolais Brionnais et du Bassin Minier.

Sollicité pour des prestations musicales, le BBSB prend son envol et rencontre désormais la faveur du public …

Représentation à la salle des fêtes en cas d’intempéries pendant le week-end.

17h00 – Tout Public

Digoin

dernière mise à jour : 2022-07-01 par