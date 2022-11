Brass Band de Noël Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Brass Band de Noël Beauvais, 18 décembre 2022, Beauvais. Brass Band de Noël

40 Rue Vinot Préfontaine Beauvais Oise

2022-12-18 – 2022-12-18 Beauvais

Oise Le Brass Band de Noël est un rassemblement annuel dans les Hauts-de-France de plus de 200 musiciens de cuivres et de percussions donnant un concert sur le thème des chants de Noël. Le Brass Band de Noël est un rassemblement annuel dans les Hauts-de-France de plus de 200 musiciens de cuivres et de percussions donnant un concert sur le thème des chants de Noël. Beauvais

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse 40 Rue Vinot Préfontaine Beauvais Oise Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Brass Band de Noël Beauvais 2022-12-18 was last modified: by Brass Band de Noël Beauvais Beauvais 18 décembre 2022 40 Rue Vinot-Préfontaine Beauvais Oise Beauvais Oise

Beauvais Oise