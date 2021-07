Paris Bibliothèque Forney Paris Brass band de la Musique de l’air Bibliothèque Forney Paris Catégorie d’évènement: Paris

un concert dans la cour de la bibliothèque Forney

Ambassadrice de l’Armée de l’Air et de l’Espace, mais aussi des orchestres à vent français, la Musique de l’Air est au cœur de la créativité et demeure pionnière dans ce domaine. Cette formation participe aux honneurs rendus aux plus hautes autorités de l’Etat ou aux autorités étrangères en visite officielle en France et intervient à l’occasion de la cérémonie du 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris. Tous issus des conservatoires nationaux supérieurs, les musiciens jouent dans l’orchestre d’harmonie et le brass band. Ce Brass Band rassemble uniquement des instruments de la famille des cuivres et percussions et il vous transportera par sa couleur chaude dans différentes ambiances sous la direction de son chef Laurent Douvre. Entrée libre dans la limite des places disponibles selon la jauge en vigueur Concerts -> Autre concert Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004

Contact :Bibliothèque Forney 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr

