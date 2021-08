Genève Victoria Hall Genève Brass Band Arquebuse Genève Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Brass Band Arquebuse Genève Victoria Hall, 17 octobre 2021, Genève. Brass Band Arquebuse Genève

Victoria Hall, le dimanche 17 octobre à 17:00

Des œuvres classiques et de musique légère seront interprétées lors de cette soirée caritative.

Entrée libre et chapeau

Le Brass Band Arquebuse Genève donne chaque année un concert en faveur d’une association du canton de Genève. Il se déroulera cette année au Victoria Hall. Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T19:00:00

