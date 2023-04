Théâtre « La Comédie du 7éme Art » écrit et mis en scène par Paul André à Brasparts Brasparts Catégories d’Évènement: Brasparts

Finistère

Théâtre « La Comédie du 7éme Art » écrit et mis en scène par Paul André à Brasparts, 15 avril 2023, Brasparts. .

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . . Brasparts 29190 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-03-09 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’Évènement: Brasparts, Finistère Autres Adresse Ville Brasparts Departement Finistère Lieu Ville Brasparts

Brasparts Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brasparts/

Théâtre « La Comédie du 7éme Art » écrit et mis en scène par Paul André à Brasparts 2023-04-15 was last modified: by Théâtre « La Comédie du 7éme Art » écrit et mis en scène par Paul André à Brasparts 15 avril 2023 Brasparts

Brasparts Finistère