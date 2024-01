Carnaval des p’tits loups des Monts d’Arrée à la Ferme du domaine de Shiva à Brasparts. Brasparts, dimanche 3 mars 2024.

Carnaval des p’tits loups des Monts d’Arrée à la Ferme du domaine de Shiva à Brasparts. Brasparts Finistère

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Le dimanche 3 mars, de 10h à 18h, Carnaval des p’tits loups du Domaine de Shiva, situé dans les Monts d’Arree.

Venez déguisés !

Au programme :

Kermesse avec différents stands de jeux pour les grands et les petits

Baptêmes avec les huskies, pour un instant découverte de nos activités :

18 mois/4ans baptême chiens de traîneau des tout-petits (uniquement des enfants, les parents ne peuvent pas monter avec leurs enfants, mais peuvent suivre à côté)

A partir de 5 ans et adultes, baptêmes cani rando

A partir de 10 ans et adultes, baptêmes cani trottinette

Chasse aux trésors des Pirates sur inscription

Ballons, bonbons, Buvette…

Infos >> domainedeshiva@gmail.com

domainedeshiva@gmail.com



