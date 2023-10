Cani rando récréative avec les husky de Sibérie Braslou, 29 octobre 2023, Braslou.

Braslou,Indre-et-Loire

Balade pédestre en famille pour adultes et enfants à partir de 6 ans avec un Husky relié par une longe amortie à une large et confortable ceinture de cani rando ! Le temps d’une balade en marchant, partagez un moment de complicité et de détente avec le Husky que vous guiderez à la voix..

Dimanche 2023-10-29 14:00:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. 25 EUR.

Braslou 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Family outing for adults and children aged 6 and over with a Husky linked by a shock-absorbing lanyard to a wide, comfortable cani rando belt! Share a moment of complicity and relaxation with your Husky, guided by voice.

Paseos en familia para adultos y niños a partir de 6 años con un Husky unido por una correa amortiguadora a un cinturón cani rando ancho y cómodo Salga a pasear y comparta un momento de complicidad y relajación con el Husky al que guiará por la voz.

Familienspaziergang für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren mit einem Husky, der über eine gedämpfte Leine mit einem breiten und bequemen Cani-Wandergürtel verbunden ist! Während eines Spaziergangs teilen Sie einen Moment der Verbundenheit und Entspannung mit dem Husky, den Sie mit der Stimme führen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme