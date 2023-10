Visite de parc/ immersion dans une meute de husky Braslou, 15 octobre 2023, Braslou.

Braslou,Indre-et-Loire

Au cœur de la meute. Venez, sur réservation, découvrir et approcher la meute des husky de Sibérie de Latitude Nordique ! David ou Sandrine, les mushers (conducteurs de chiens de traîneau) vous accompagnerons à la découverte de la meute des husky de Sibérie..

Dimanche 2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. 10 EUR.

Braslou 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



At the heart of the pack. Come and get up close to Latitude Nordique’s pack of Siberian huskies! David or Sandrine, the mushers (sled dog drivers) will accompany you to discover the Siberian husky pack.

En el corazón de la manada. Venga a conocer de cerca a la manada de huskies siberianos de Latitude Nordique, ¡con reserva previa! David o Sandrine, los mushers (conductores de perros de trineo) le acompañarán a descubrir la manada de huskies siberianos.

Im Herzen des Rudels. Kommen Sie auf Reservierung und entdecken Sie das Rudel der Sibirischen Huskys von Latitude Nordique! David oder Sandrine, die Musher (Schlittenhundeführer), begleiten Sie bei der Entdeckung des Rudels der Sibirischen Huskys.

Mise à jour le 2023-10-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme