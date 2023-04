Marché de l’asperge et des produits locaux Bourg, 14 mai 2023, Braslou.

A Braslou, le deuxième dimanche du mois de mai est réservé aux gourmets.

Venez participer à cette nouvelle édition du marché de l’asperge et des produits locaux. Restauration sur place ou autre possibilité, au restaurant « Le Milcent » sur réservation au 02 47 95 65 01..

Dimanche 2023-05-14 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-14 13:30:00. EUR.

Bourg

Braslou 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In Braslou, the second Sunday of May is reserved for gourmets.

Come and participate in this new edition of the asparagus and local products market. Catering on the spot or other possibility, at the restaurant « Le Milcent » on reservation at 02 47 95 65 01.

En Braslou, el segundo domingo de mayo está reservado a los gourmets.

Venga a participar en esta nueva edición del mercado de espárragos y productos locales. Catering in situ u otra posibilidad, en el restaurante « Le Milcent » previa reserva en el 02 47 95 65 01.

In Braslou ist der zweite Sonntag im Mai den Feinschmeckern vorbehalten.

Nehmen Sie an dieser neuen Ausgabe des Spargelmarkts und des Markts für lokale Produkte teil. Verpflegung vor Ort oder andere Möglichkeit, im Restaurant « Le Milcent » mit Reservierung unter 02 47 95 65 01.

