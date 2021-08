« Braslavie Bye Bye » du conteur Rachid Bouali Ferme d’en Haut, 13 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Spectacle « Braslavie Bye Bye »** **Du conteur Rachid Bouali par la Cie la Langue Pendue** En bordure de ce pays, dans le petit village de Targa, on croise de drôles de personnages : un tractoriste, la fille d’un fumiste, un culturiste, des utopistes… Tous nourrissent le même rêve… Partir pour l’Italie. Parce que la rumeur dit que, là-bas, les rues sont propres et le travail rapporte…Mais comment tenter sa chance ailleurs quand les pays voisins, d’un commun accord, décident de fermer leurs frontières ? Qu’à cela ne tienne ! Les villageois de Targa n’ont pas dit leur dernier mot. Certains sont prêts à tout pour mener à bien leur quête, quitte à imaginer les idées les plus folles : s’entrainer au curling, vendre un rein ou encore transformer son tracteur en avion… N’est-il pas humain de rêver d’un ailleurs quand on habite le pays le plus pauvre du continent ?… Dès 10 ans, durée 1h15 Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8€ et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



