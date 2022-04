Brasileiras La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

BRASILIERAS de Christian Bon rend hommage aux grandes chanteuses brésiliennes qui ont été soit de grandes interprètes, soit compositrices elles-mêmes. L’éventail du répertoire fait autant référence aux grands standards de la musique populaire brésilienne qu’à une tendance plus moderne. Les arrangements de Christian Bon, sous la forme de » spéciaux » écrits, donnent une couleur plus jazz à cette musique latine. Camille Mandineau chant Laura May flûtes Christian Bon guitares et arrangements, Charly Tomas basse et contrebasse Philippe Rousselet batterie. TARIF MEMBRE : 10 € NOUVEAU MEMBRE : + 10 € ♫♫♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

