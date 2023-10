Super Loto à Brasc Brasc, 4 novembre 2023, Brasc.

Brasc,Aveyron

Le Club amitié et loisirs brascais vous invite à son loto qui aura lieu à 21h à la salle des fêtes..

Brasc 12550 Aveyron Occitanie



The Club amitié et loisirs brascais invites you to its bingo at 9pm in the salle des fêtes.

El Club amitié et loisirs brascais le invita a su bingo a las 21h en la sala del pueblo.

Der Club amitié et loisirs brascais lädt Sie zu seinem Lotto ein, das um 21 Uhr im Festsaal stattfindet.

