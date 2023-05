Vide-grenier, 14 mai 2023, .

De 8h à 18h dans le bourg. 3€ le mètre pour les exposants. Buffet, buvette..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Brasc 12550 Aveyron Occitanie



From 8am to 6pm in the village. 3? per meter for exhibitors. Buffet, refreshment bar.

De 8h a 18h en el pueblo. 3? por metro para los expositores. Buffet, bar de refrescos.

Von 8 bis 18 Uhr in der Stadt. 3? pro Meter für Aussteller. Buffet, Getränke.

Mise à jour le 2023-04-27 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS