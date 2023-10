CARTE BLANCHE A FAUVE RADIO BRAS DE FER Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

CARTE BLANCHE A FAUVE RADIO Samedi 25 novembre, 21h00 BRAS DE FER

C’est avec excitation que nous vous annonçons le retour de l’équipe Fauve Radio France au complet. Cette fois-ci dans la cave à vin la plus cool de Nantes ! Après le succès de notre précédente soirée tous ensemble, où des bras se sont levés en l’air toute la nuit, nous sommes prêts à vous offrir une intense expérience musicale pour le Festival Culture Bar-Bars.

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:45:00+01:00

