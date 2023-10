COLLECTIF ÖZ BRAS DE FER Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

COLLECTIF ÖZ Jeudi 23 novembre, 21h00 BRAS DE FER

À travers ses univers musicaux et visuels, Öz invite à l’évasion. Par des voyages imaginaires éveillant les sens, le collectif propose une expérience immersive de la fête : libre et ræveuse, inclusive et transcendante

Page Facebook

BRAS DE FER 20 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:45:00+01:00

DJ Set Downtempo