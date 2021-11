ROCK ROLL REMEMBER (RRR) BRAS DE FER, 26 novembre 2021 21:00, Nantes.

BRAS DE FER.

Vendredi 26 novembre, 21h00

ROCK ROLL REMEMBER (RRR)

Batterie minime et claviers venus des sixties via B52’s et The Comateens, voix haut perchée, RRR est un duo composé de la tucsonienne Enid Gay et de son mari Eric Pifeteau. Ils produisent une musique à la fois étrange et familière, propre à la danse mais parfois teintée de mélancolie, qui évoque les bars bondés à une demi-heure de la fermeture et qu’on pourrait qualifier de garage délicat.

https://rockrollandremember.bandcamp.com/album/the-tyranny-of-men

https://fr-fr.facebook.com/Rock-Roll-Remember-108980842510425/

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h00

BRAS DE FER 20 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique

Crédits :