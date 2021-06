Paris 11 Conti - Monnaie de Paris Paris « Braquez les mystères de la monnaie » | Visites guidées 11 Conti – Monnaie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Braquez les mystères de la monnaie » | Visites guidées 11 Conti – Monnaie de Paris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. « Braquez les mystères de la monnaie » | Visites guidées

11 Conti – Monnaie de Paris, le samedi 3 juillet à 18:00

Les mythes et légendes de la monnaie vous sont contés par des médiateurs postés qui vous dévoilent les secrets de fabrication de la Monnaie de Paris et expliquent les richesses techniques et patrimoniales de nos collections.

Entrée gratuite sur réservation d’un créneau sur la billetterie en ligne. Dans la limite des places disponibles.

Des médiateurs de tiennent à votre disposition pour vous dévoiler les secrets de la Monnaie de Paris. 11 Conti – Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:30:00

11 Conti - Monnaie de Paris
11 quai de Conti 75006 Paris
Paris