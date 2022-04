Branwen Monts, 22 juin 2022, Monts.

Branwen Monts

2022-06-22 20:30:00 – 2022-06-23

Monts Indre-et-Loire

L’orchestre symphonique est l’ensemble phare de l’École Municipale de Musique de Monts. Tant par son effectif composé d’une quarantaine de musiciens que par sa singularité territoriale. À l’occasion de son concert de fin d’année, ce dernier proposera au public un voyage celtique. La musique traditionnelle irlandaise y sera largement représentée au travers d’œuvres aux origines variées : musique traditionnelle et populaire, musique classique, bande originale de film, variété, comédie musicale…

Le groupe Branwen, composé de quatre musiciens (flûte, accordéon, guitare, percussions), sera invité spécialement pour l’occasion et se joindra à l’orchestre symphonique en apportant son énergie et son répertoire de danses et de mélodies typiques des pubs irlandais. Réservation fortement conseillée.

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/522940/branwen

