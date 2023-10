Joffrey Lebourg en séance de dédicace à Brantôme Librairie MSCR Brantôme en Périgord, 21 octobre 2023 14:00, Brantôme en Périgord.

Le samedi 21 octobre 2023, la librairie MSCR de Brantôme accueillera un talent exceptionnel du monde littéraire fantastique, Joffrey Lebourg. Auteur prodige de 26 ans originaire de Nouvelle-Aquitaine, il est souvent cité comme le « Tolkien français » par les spécialistes du genre.

Lebourg présentera et dédicacera le premier tome de sa nouvelle saga « Les chroniques du nouveau-monde », récemment paru aux éditions des auteurs des livres. Intitulé « L’Odyssée de Salamandre », ce roman introduit une héroïne au cœur d’une intrigue qui rompt avec les conventions traditionnelles de la fantasy.

Mais ce n’est pas tout. Joffrey Lebourg dévoilera également le quatrième tome de sa célèbre saga « Les Sept Reliques » intitulé « Le palais des nuages ». Disponible depuis le 25 septembre, ce tome est encore plus spécial grâce à une innovation signée Lebourg : la « Lecture Augmentée ».

Qu’est-ce que la Lecture Augmentée ? En fusionnant le monde traditionnel de la littérature avec la technologie moderne, Lebourg offre une immersion inégalée. À travers des QR codes et un guide numérique ou physique, les lecteurs peuvent plonger plus profondément dans l’univers d’Alkymia. De cartes interactives à des quizz, en passant par une galerie de personnages, cette technologie enrichit l’expérience de lecture comme jamais auparavant.

– Date : Samedi 21 octobre, à partir de 14h.

– Lieu : Librairie MSCR, 58 Rue Gambetta, 24310 Brantôme en Périgord.

Pour les fans du genre fantastique et pour ceux qui cherchent une expérience de lecture renouvelée, cette séance de dédicace est un événement à ne pas manquer. Pour plus d’informations sur Joffrey Lebourg et ses œuvres, n’hésitez pas à visiter les sites www.les-sept-reliques.fr et www.chroniquesdunouveaumonde.fr.

Librairie MSCR 58 Rue Gambetta, 24310 Brantôme en Périgord Brantôme Brantôme en Périgord 24310 Dordogne